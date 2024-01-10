В Берёзовском угольщикам выплатили 1 млн рублей долга по зарплате

По данным прокуратуры Кузбасса, в Берёзовском погасили задолженность по зарплате на сумму более 1 млн рублей. Правоохранители проверили соблюдение требований трудового законодательства местной угольной организацией.
«Установлено, что перед работниками образовалась задолженность по заработной плате за август 2023 года на общую сумму свыше 1 млн рублей. По факту нарушения сроков выплаты заработной платы прокуратурой города руководителю организации внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — пишут сотрудники прокуратуры.
После этого берёзовчане получили свои деньги в полном объёме.
Мы писали, что 63% представителей бизнеса планируют повышение зарплат кузбассовцев в 2024 году. Среди них больше всего из отрасли тяжёлой промышленности.