В Берёзовском угольщикам выплатили 1 млн рублей долга по зарплате

«Установлено, что перед работниками образовалась задолженность по заработной плате за август 2023 года на общую сумму свыше 1 млн рублей. По факту нарушения сроков выплаты заработной платы прокуратурой города руководителю организации внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — пишут сотрудники прокуратуры.