В Хабаровске 11 января ожидается небольшой снег

Название этого дня посвящено яркой и небольшой по размеру птичке с длинным хвостом, на голове которой красуется хохолок. Перышки сойки так и сияют на солнышке. Птичка отлично имитирует различные звуки, за что её прозвали сойкой-пересмешницей. В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью. Существовало поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала, заглянув в которые можно увидеть будущее. За это птицу называли еще и вещуньей.