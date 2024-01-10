В Хабаровске 11 января ожидается небольшой снег

Морозы в Хабаровском крае еще не Крещенские, но сильные, январские! На большей части территории Хабаровского края 11 декабря сохранится погода без осадков, лишь в южных районах возможен небольшой снег.
Холоднее всего будет в Чегдомыне, ночью там −37…-39 градусов, днем −23…-25, в селе имени Полины Осипенко ночной фон температур такой же, днем −22…-24. В Николаевске-на-Амуре ночью столбик термометра опустится до −36…-38, днем остановится на отметке −23…-25 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Комсомольске-на-Амуре на рассвете −32…-34, днем −19…21 градус. В Охотске в темное время суток −31…-33, днем почти столько же −26…-28. В Чумикане ночью −28…-30, днем −21…-23, в Аяне ночной фон температур −27…-29, дневной −21…-23 градуса. В Троицком ночью температура −28…-30, днем −18…-20 градусов. В Советской Гавани ночью все те же значения −28…-30, днем столбик термометра покажет −14…-16 градусов.
На юге гораздо теплее, и всюду 11 января пройдет небольшой снег. В Бикине в предрассветные часы −22… −24, днем −9…-11 градусов, в Вяземском ночью тоже −22…-24, днем −10…-12 градусов.
В Хабаровске в четверг ночью −26…-28, днем −17…-19 градусов, ожидается небольшой снег. Осадки в краевом центре синоптики прогнозируют и в воскресенье, 14 января.
Название этого дня посвящено яркой и небольшой по размеру птичке с длинным хвостом, на голове которой красуется хохолок. Перышки сойки так и сияют на солнышке. Птичка отлично имитирует различные звуки, за что её прозвали сойкой-пересмешницей. В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью. Существовало поверье, что на крыльях сойки есть маленькие зеркала, заглянув в которые можно увидеть будущее. За это птицу называли еще и вещуньей.