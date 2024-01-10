В Красноярске оборудуют две купели для крещенских купаний

Напомнили в мэрии и о правилах безопасности. Они простые и их важно соблюдать. Первое — в воде нельзя находиться дольше минуты. Второе — дети не должны идти в купель без присмотра родителей. Третье — пьяным в воду заходить нельзя. Четвертое — людям с хроническими заболеваниями также не рекомендуется посещать купели.