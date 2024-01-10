В Красноярске оборудуют две купели для крещенских купаний

В Красноярске опубликовали список мест, где на крещение оборудуют купели. Это будут городские набережные, отметили в мэрии. Там также поделились списком храмов, в которых пройдут праздничные богослужения. Рассказываем, где откроют купели на крещение в Красноярске 2024.
Купели для крещенских купаний в Красноярске
В городе будет два места. Первое — это левобережная набережная. Верующих просят собраться напротив пешеходного перехода у Центрального парка.
Вторая точка сбора — правобережная набережная. Людей ждут в сквере Энтузиастов. Он находится сразу за ТЦ «Красноярье».
Крещенские купания начнутся в полночь 19 января. На площадках сделают мужские и женские палатки для переодевания и обогрева. Рядом будут дежурить и медики, а также спасатели и полицейские.
Напомнили в мэрии и о правилах безопасности. Они простые и их важно соблюдать. Первое — в воде нельзя находиться дольше минуты. Второе — дети не должны идти в купель без присмотра родителей. Третье — пьяным в воду заходить нельзя. Четвертое — людям с хроническими заболеваниями также не рекомендуется посещать купели.
Отметим, купания в любых других местах запрещены. И за этим будут следить полицейские. К примеру, они будут дежурить на Каче и Базаихе.
Храмы, в которых пройдут праздничные богослужения на крещение в Красноярске
В ночь с 18 на 19 января богослужения пройдут в шести городских храмах.
— Собор Покрова Пресвятой Богородицы, улица Сурикова, 26;
— Храм Рождества Христова, улица Щорса, 44а;
— Храм великомученика Пантелеимона улица Инструментальная, 12/4;
— Храм святого Иосифа Обручника улица Кутузова, 7;
— Храм Андрея Первозванного улица Тельмана, 38/1;
— Храм Воскресения Христова улица Светлова, 7 г.
Утренние литургии начнутся в храмах с 6:30. После этого начнется раздача крещенской воды.