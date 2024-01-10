Новый офис МФЦ открыли в хабаровском поселке имени Горького

В конце 2022 года жители поселка имени Горького обратились к губернатору с просьбой открыть офис МФЦ. Добираться до ближайших филиалов было неудобно.
Помещение для нового МФЦ выбрали с учетом доступности. Теперь офис «Мои документы» расположен в центре жилмассива на улице Гагарина, 37. В его окрестностях находятся стадион, фитнес-центр, Дом культуры, расчетно-кассовый центр и парк имени Горького.
МФЦ находится всего в 200 метрах от остановки общественного транспорта «Заводоуправление». А для автомобилистов предусмотрена парковка.
— После долгих поисков нашли подходящее помещение для нового МФЦ. Его оснастили всем необходимым для комфортного приема посетителей: установили теплые полы, подключили систему кондиционирования, поставили новую мебель и технику. В офисе предусмотрено шесть окон, пять из которых предназначены для приема посетителей, а одно оборудовано гостевым компьютером. Посетители могут воспользоваться порталом госуслуг самостоятельно или с помощью сотрудников, — сказал министр цифрового развития и связи Алексей Гусев.
Новый офис МФЦ предоставляет полный перечень услуг, аналогичный другим отделениям центра. Ежедневно в нем будут обслуживаться примерно 500 человек.