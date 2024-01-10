Новый офис МФЦ открыли в хабаровском поселке имени Горького

— После долгих поисков нашли подходящее помещение для нового МФЦ. Его оснастили всем необходимым для комфортного приема посетителей: установили теплые полы, подключили систему кондиционирования, поставили новую мебель и технику. В офисе предусмотрено шесть окон, пять из которых предназначены для приема посетителей, а одно оборудовано гостевым компьютером. Посетители могут воспользоваться порталом госуслуг самостоятельно или с помощью сотрудников, — сказал министр цифрового развития и связи Алексей Гусев.