Транспортную и пешеходную связь в «Москва-Сити» планируют улучшить в этом году

«В новом году продолжим повышать транспортную доступность “Москва-Сити”. Откроем новый северный вестибюль Тестовской МЦД-4, новый вестибюль МЦК Деловой центр. Пересадка на диаметр станет удобнее», — подчеркнул он.
Так, после завершения строительства северный вестибюль обеспечит выход к Мукомольному проезду и району Большого Сити. В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4 доступен Южный вестибюль, который позволяет осуществить переход на МЦК и Филевскую линию столичного метрополитена.
Для удобства пассажиров в новом вестибюле планируют оборудовать современные лифты и эскалаторы. Кроме того, пересадка с четвертого диаметра на МЦК станет ближе и удобнее.
Также сейчас продолжается строительство городского вокзала на станции Тестовская МЦД. Граждан призывают пользоваться временной инфраструктурой.
Ранее стало известно, что возле станции Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появятся два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. Объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места.
Также предполагается, что здесь построят несколько пешеходных переходов, которые будут находиться вне улиц.