Транспортную и пешеходную связь в «Москва-Сити» планируют улучшить в этом году

Так, после завершения строительства северный вестибюль обеспечит выход к Мукомольному проезду и району Большого Сити. В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4 доступен Южный вестибюль, который позволяет осуществить переход на МЦК и Филевскую линию столичного метрополитена.