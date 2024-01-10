Часть замерзших автобусов в Воронеже вышла на линию

Вчера, 9 января, в первый рабочий день после праздников, многие воронежцы пожаловались на отсутствие маршруток. В управлении транспорта сообщили, что зафиксировали перебои в работе автобусов и пояснили, что часть машин не смогла выйти на линию по техническим причинам. Речь в том числе идет о промерзании конденсата в пневматической системе, а также о некачественном топливе.