Часть замерзших автобусов в Воронеже вышла на линию

В Воронеже постепенно стабилизируется выпуск маршрутных автобусов на линию после аномальных морозов. В среду, 10 декабря, по результатам оценки в утренний час пик недовыпуск составил около 2−3% от средних значений, тогда как накануне показатель составлял почти 10%.
Транспортные компании продолжают работу по восстановлению выпуска и усилению отдельных маршрутов, заявили в городском управлении транспорта. Горожанам напомнили, что маршрутки являются такими же участниками дорожного движения, как и личные автомобили, — их скорость снижается из-за пробок или сложных погодных условий.
— Сегодня в городе снова были зафиксированы восьмибалльные пробки, а значит, интервалы движения автобусов в таком случае сбиваются. Из-за заторов фиксируется скопление техники в определенных местах, она не может равномерно распределяться по своей трассировке. Единый оператор городских пассажирских перевозок продолжает точечную работу с перевозчиками, вручную — с учетом дорожной ситуации — корректируя графики. Приносим горожанам извинения за вынужденные неудобства, — написал руководитель управления транспорта Максим Захаров.
Вчера, 9 января, в первый рабочий день после праздников, многие воронежцы пожаловались на отсутствие маршруток. В управлении транспорта сообщили, что зафиксировали перебои в работе автобусов и пояснили, что часть машин не смогла выйти на линию по техническим причинам. Речь в том числе идет о промерзании конденсата в пневматической системе, а также о некачественном топливе.