Сползаю по лестнице и молюсь, чтобы не упасть: журналист «КП» проверила, на каких улицах Иркутска опасный гололед

«Смотри под ноги. Упадешь же!», — лавируя на тротуаре, словно акробат, выполняющий трюк, предостерегает женщина дочь-подростка. Школьница идет, уткнувшись в телефон. После слов матери отрывает взгляд от экрана и как вовремя. Еще секунда и девочка выписывает в воздухе кульбит, поскользнувшись на ровном месте. Но все-таки умудряется поймать равновесие и удержаться на ногах. Но испугались все — и она сама, и мама и я, наблюдая со стороны. Упади она, без травмпункта точно бы не обошлось. Ситуация в городе с гололедицей в Иркутске сейчас такая, что только смотри в оба. Чуть отвлекся, зазевался и, здравствуй, больничный. Так, с 1 по 9 января травмы из-за гололедицы получили 1175 жителей Приангарья. Из них 56 серьезные, лечатся в стационарах, 1119 — восстанавливаются дома. В больницы сибиряки чаще попадают с повреждением связок и переломами.