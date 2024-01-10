Сползаю по лестнице и молюсь, чтобы не упасть: журналист «КП» проверила, на каких улицах Иркутска опасный гололед

«Смотри под ноги. Упадешь же!», — лавируя на тротуаре, словно акробат, выполняющий трюк, предостерегает женщина дочь-подростка. Школьница идет, уткнувшись в телефон. После слов матери отрывает взгляд от экрана и как вовремя. Еще секунда и девочка выписывает в воздухе кульбит, поскользнувшись на ровном месте. Но все-таки умудряется поймать равновесие и удержаться на ногах. Но испугались все — и она сама, и мама и я, наблюдая со стороны. Упади она, без травмпункта точно бы не обошлось. Ситуация в городе с гололедицей в Иркутске сейчас такая, что только смотри в оба. Чуть отвлекся, зазевался и, здравствуй, больничный. Так, с 1 по 9 января травмы из-за гололедицы получили 1175 жителей Приангарья. Из них 56 серьезные, лечатся в стационарах, 1119 — восстанавливаются дома. В больницы сибиряки чаще попадают с повреждением связок и переломами.
— По сравнению с прошлогодними новогодними праздниками в регионе отмечается большой рост таких травм, — отметил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Боюсь неочищенных лестниц»
Корреспондент «Комсомолки» решила лично проверить ситуацию на центральных улицах города. Именно в столице региона регистрируется больше всего травм: пострадавших 409 человек.
Мой «скользкий» путь лежал от офиса по улице Партизанская к мемориальному комплексу «Иерусалимская гора» к 130-му кварталу. На старте наткнулась только на пару плохо очищенных лестниц. К слову, ступеней почти не видно — покрылись льдом и снегом. Приходится аккуратно сползать и молиться, чтобы не расшибиться.
Спустя десять минут выхожу на улицу Советскую, где ситуация с лестницами еще хуже. Сибирякам приходится обходить заснеженные ступени по небольшой аллее. Рисковать здоровьем никто не хочет! И тут навстречу, не спеша, идет сибирячка лет 60-ти.
— Живу в центре, опасности не вижу. За зиму еще ни разу даже не поскользнулась, — говорит она и плюет три раза через левое плечо. — Просто обувь надо выбирать правильную! И не бежать, сломя голову, а ходить спокойно, не торопливо.
Следующего респондента ловлю в районе «Иерусалимской горы».
— Часто езжу в больницу по улице Свердлова. Обычно сын на машине довозит, но иногда приходится добираться самой, на автобусе до остановки Художественный музей. Тогда стараюсь ходить по снегу, а не по наледи, — говорит Екатерина Антонова. — Особенно страшно спускаться с неочищенных лестниц! Останавливаюсь и прошу прохожих помочь. Добрые люди всегда отзываются.
На глазах чуть не упали 10 человек
Уже собираюсь выходить с территории мемориального комплекса, как на глаза попадается припаркованная снегоуборочная машина. Водитель — в кабине.
Собираюсь выходить с территории мемориального комплекса, как на глаза попадается припаркованная снегоуборочная машина. Регина РАХИМОВА.
— За мной закреплены сквер им. Кирова, «Иерусалимская гора» и улица Седова, — рассказывает Алексей. — Но я не занимаюсь уборкой этих локаций один, зачастую пересекаюсь с коллегами. Задача — по максимуму очистить снег с улиц и тротуаров. Как проходит рабочий день? Интенсивность зависит от количества осадков. Иногда успеваю за день пройти все три закрепленные территории, а порой только на один сквер уходит вся смена.
— Родом я из Перми, в Иркутск приехала на пару дней с дочерью по делам, — рассказывает Светлана, которую встретила на улице Седова. — Сама я не падала, да и ребенка держу крепко за руку. Но вот пока прогуливались по центру около Модного Квартала, видели, как прохожие поскальзываются и падают.
Добравшись, наконец, до 130 квартала, сама чуть не падаю через каждые несколько шагов. И без того скользкая тротуарная плитка покрыта снегом и льдом. Приходится не шагать, а двигаться коньковым ходом, как на лыжах.
— Мы пока прогуливались от магазина к магазину, раз пять-шесть точно поскользнулись, — вторит супружеская пара. — Виной всему, как нам кажется, материл для пешеходной зоны — плитка, она и летом-то скользкая, а зимой и подавно, вообще не пройти. Мы видим, как машины постоянно расчищают тротуары, но от падений это все равно не спасает.
Итак, сидя уже в теплом и уютном офисе, хочется сделать вывод. Во время прогулки встретила три снегоуборочные машины, четырех дворников. Тем временем, прямо на моих глазах поскользнулись десять человек. Больше всего — в 130-м квартале. Также горожане в соцсетях жалуются на улицы Седова, Карла Маркса, Советскую.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Пешеход, перепрыгни через сугроб
В пабликах Иркутска 8 января появились новые жалобы горожан. Сибиряки рассказали, что дорогу на улице Депутатской почистили хорошо, машины больше не застревают в снегу. Только вот тротуар превратили в полосу испытаний. Теперь пешеходы вынужденно пробираются… через сугробы!
ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ ИРКУТСКА
В первую очередь внимание — центральным улицам
— В первую очередь снег чистим на дорогах с интенсивным движением транспорта, именно по улицам Байкальская, Лермонтова, Маяковского, Советская, Трактовая, Розы Люксембург, Рабочего Штаба. А вот уборка тротуаров, остановок, заездных и парковочных карманов идет и днем, и ночью. Также посыпаем дороги и тротуары песком и отсевом, — комментируют в администрации Иркутска. За чистотой на дорогах в Иркутске следят специалисты МУП «Иркутскавтодор». Их технический парк состоит из 102 спецмашин.
ВОПРОС РЕБРОМ
Плитка или асфальт
Этот вопрос уже из серии извечных. В свое время в администрации города объяснили, почему выбрали для тротуаров брусчатку — город исторический и культурный, плитка — это красиво. Но, увы, в наших сибирских климатических реалиях оказалась непрактичной — даже на очищенной сверху поверхности гранитной, например, образуется наледь. Бетонная не такая скользкая, но тоже не лучший вариант — быстро изнашивается. Хотя и асфальт для наших широт — тоже не сказать, что выход. Бетон, например, постоянно проваливается. Летом уложишь, а на следующее уже надо ремонтировать. Причины очевидны — особенности региона. А это сейсмоактивность, резкие перепады температур человеческий фактор. Однако асфальт все же безопаснее. Поэтому его по большей мере и стараются укладывать на тротуарах.
КСТАТИ
Куда жаловаться
О ходе работ по уборке в Иркутске подробная информация публикуется на сайте городской администрации, а также в официальном телеграм-канале города. Кроме того, о необходимости посыпки улиц Иркутска, можно сообщить по тел. (3952) 75−51−86, 269−783.