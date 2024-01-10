Более тысячи жалоб: глава Крыма назвал ответственных за проблемы с выплатами после «шторма века»

Крымчане оставили более тысячи обращений, связанных с выплатами в размере 10 тысяч рублей гражданам, чье имущество пострадало от «шторма века». Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, большая часть жалоб поступила к нему от жителей Симферополя, а также Симферопольского, Красноперекопского и Черноморского районов.