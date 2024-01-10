Более тысячи жалоб: глава Крыма назвал ответственных за проблемы с выплатами после «шторма века»

Крымчане оставили более тысячи обращений, связанных с выплатами в размере 10 тысяч рублей гражданам, чье имущество пострадало от «шторма века». Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, большая часть жалоб поступила к нему от жителей Симферополя, а также Симферопольского, Красноперекопского и Черноморского районов.
Аксенов поручил вице-премьерам, главам местных администраций и руководству РЭС разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке.
— За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС. Ситуация находится у меня на личном контроле, — подчеркнул глава Крыма.
Сергей Аксенов также добавил, что решения, по которым возникают сомнения, будут приниматься комиссионно в течение суток.