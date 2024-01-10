Для казанцев в январе организуют три ярмарки вакансий

(Город Казань KZN.RU, 10 января). В январе в столице РТ состоятся три ярмарки вакансий и один день работодателя. На встречах желающие смогут узнать о свободных рабочих местах и проконсультироваться со специалистами.
Первая ярмарка вакансий пройдет 15 января в Вахитовском и Приволжском районах. Жители смогут прийти с 9:00 до 11:00 по адресу: ул. Братьев Касимовых, 22/7. Телефон для справок: +7 (843)224−88−05.
С 10:00 до 12:00 24 января будет организована мини-ярмарка в отделении Центра занятости населения по Кировскому и Московскому районам. Он находится по адресу: ул. Гагарина, 46. Консультацию проведут по телефону: +7 (843)564−38−32.
В этот же день с 10:00 до 12:00 на мини-ярмарку приглашаются жители Советского района. Трудоустроиться помогут по адресу: ул. Рихарда Зорге, 102. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843)205−54−53.
День работодателя пройдет 26 января в отделении Центра занятости населения Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. С 10:00 до 12:00 жители могут прийти по адресу: пр. Ибрагимова, 41. Телефон для справок: +7 (843)560−88−98, сообщили в пресс-службе Центра занятости населения Казани.