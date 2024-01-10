В 2023 году лидером по росту цен на «вторички» в России стал Новокузнецк

Так, с января по декабрь 2023 года средняя цена за один «квадрат» «вторички» в Новокузнецке выросла до 91,8 тыс. рублей (+ 33% к аналогичному периоду прошлого года). На втором месте рейтинга оказался Магнитогорск со значительным отрывом в цене: 72,9 тыс. рублей за квадратный метр (+32%). Третье место заняла Махачкала с 85,7 тыс. рублей (+31%). Минимальный рост (+1%) зафиксирован в Сочи.