В Самаре с января 2024 года доступны пакетные тарифы на проезд

Для самарцев с января 2024 года стало возможно подключение пакетного предложения для оплаты проезда в общественном транспорте со скидкой по Карте жителя. Горожане могут воспользоваться 4 видами тарифов: 5 поездок за 170 рублей (34 рубля за 1 поездку); 10 поездок за 335 рублей (33,5 рубля за 1 поездку); 20 поездок за 660 рублей (33 рубля за 1 поездку); 40 поездок за 1280 рублей (32 рубля за 1 поездку).