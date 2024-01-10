Аэропорт Астаны предупредил о вероятности отмены авиарейсов из-за непогоды

«На аэродроме международного аэропорта Астаны сотрудники работают в ненастную погоду. 10 января было объявлено штормовое предупреждение. В период с 14.00 до 20.00 скорость ветра может достигать от 22 метров в секунду до 27 метров в секунду. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны», — сообщает пресс-служба воздушной гавани в среду.