Аэропорт Астаны предупредил о вероятности отмены авиарейсов из-за непогоды

«На аэродроме международного аэропорта Астаны сотрудники работают в ненастную погоду. 10 января было объявлено штормовое предупреждение. В период с 14.00 до 20.00 скорость ветра может достигать от 22 метров в секунду до 27 метров в секунду. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны», — сообщает пресс-служба воздушной гавани в среду.
Как отмечается, сейчас на аэродроме аэропорта сильный снегопад, скорость ветра 10 метров в секунду, порывы ветра до 15 метров в секунду.
«Сегодня в столичном аэропорту запланировано 75 рейсов. Семь рейсов задерживается по техническим причинам авиакомпаний. Задержек или отмена рейсов из-за непогоды не зафиксировано. Работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Сейчас в этих работах задействовано 10 единиц спецтехники», — добавили в аэропорту столицы.