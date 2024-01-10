Детский медцентр на семь этажей построят в облбольнице Новосибирска

На пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов сообщил о завершении проектирования областной детской больницы.
Встреча с московскими проектировщиками перед новым годом закончилась поэтажным планированием объекта. Следующим этапом будет финансирование. Главврач отметил, что медицинский центр будет уникальным и размещен на территории областной больницы.
В его структуре предусмотрены специализированные хирургические отделения и отделение онкологии. По предварительным планам, медицинский центр будет состоять из 7 этажей. Главврач уточнил, что подготовка медико-технологического задания почти завершена. Однако объем финансирования не огласили.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на совместный факультет наберут студентов университеты Новосибирска и Узбекистана.