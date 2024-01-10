Детский медцентр на семь этажей построят в облбольнице Новосибирска

В его структуре предусмотрены специализированные хирургические отделения и отделение онкологии. По предварительным планам, медицинский центр будет состоять из 7 этажей. Главврач уточнил, что подготовка медико-технологического задания почти завершена. Однако объем финансирования не огласили.