Завершились работы по благоустройству территории возле станции Поклонная МЦД-4

Чтобы пешеходам было удобно, на проспекте Генерала Дорохова сделали три лестничных спуска, два из которых ведут к станции, а один — к природному парку «Долина реки Сетунь». Там обустроили прогулочную зону с лавочками и освещением, через реку проложили пешеходный мост, по которому тоже можно дойти до станции.