Завершились работы по благоустройству территории возле станции Поклонная МЦД-4

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Она была открыта на западе столицы в сентябре 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В результате в этом районе появились комфортные места для отдыха и прогулок, проведено озеленение территорий: разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона», — рассказал Петр Бирюков.
Работы проводились на улицах 1812 года, Генерала Ермолова, в Проектируемом проезде № 1138, на участках улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, во 2-м Мосфильмовском переулке и на прилегающей к нему части природного заказника «Долина реки Сетунь».
Воздушные линии убрали в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила более 15,2 километра. Дополнительно проложили систему водостока.
Также во время работ обновили почти 19,7 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 34,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, организовали около 660 парковочных мест. Рядом со станцией смонтировали почти 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, на наземных переходах установили более 50 опор с контрастным освещением.
Для пассажиров общественного транспорта сделали удобную пересадку с МЦД и организовали новые автобусные маршруты. Кроме того, установили четыре остановки на проспекте Генерала Дорохова. Еще два остановочных павильона заменили на современные в 2-м Мосфильмовском переулке.
Чтобы пешеходам было удобно, на проспекте Генерала Дорохова сделали три лестничных спуска, два из которых ведут к станции, а один — к природному парку «Долина реки Сетунь». Там обустроили прогулочную зону с лавочками и освещением, через реку проложили пешеходный мост, по которому тоже можно дойти до станции.
На месте гаражей на Поклонной улице организовали место для отдыха с прогулочными дорожками, уличными торшерами, газоном и лавочками. Рядом с ней установили новую голубятню на месте старой.
Специалист также обновили сквер возле дома 2 на улице 1812 года. На улице Пырьева обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и современным игровым оборудованием.