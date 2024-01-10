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Движение на участке М-12 открыто по левой полосе

Движение на 141-м километре автомагистрали М-12 «Восток» во Владимирской области в сторону Казани открыто по левой полосе. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Движение было перекрыто из-за ДТП. Водителям рекомендовали использовать трассу М-7 со съездом на 125-м километре М-12.

В будущем общая протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1 980 км.