Движение на участке М-12 открыто по левой полосе

Движение было перекрыто из-за ДТП. Водителям рекомендовали использовать трассу М-7 со съездом на 125-м километре М-12.
В будущем общая протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1 980 км.
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Движение было перекрыто из-за ДТП. Водителям рекомендовали использовать трассу М-7 со съездом на 125-м километре М-12.
В будущем общая протяженность трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1 980 км.