В Екатеринбурге выпало уже 112% от зимней нормы осадков

Об этом журналистам сообщил глава города Алексей Орлов, который совершил объезд города, проверяя качество уборки снега.
«Этот зимний период испытывает наши коммунальные службы на прочность, — сказал Алексей Орлов. — Выпало полтора метра снега. Такого объема осадков не было уже много лет. А зима у нас в самом разгаре».
Алексей Орлов сообщил, что для увеличения объемов вывоза снега были предприняты определенные меры. Вывоз снега увеличился с 5 тысяч тонн в сутки до 10 тысяч тонн за сутки.
«Я поставил задачу вывозить в сутки 15 тонн снега на полигон, — сказал Алексей Орлов. — С начала зимнего периода на полигоны вывезено уже полмиллиона тонн снега».
Ранее «МК-Урал» писал, что в новогодние праздники на уборку улиц Екатеринбурга выходило не более 30% от того количества техники, которое запрашивали местные власти.
«Уборка снега сейчас одна из главных тем. Я вижу это по количеству обращений в мой телеграм-канал, на официальный сайт администрации», — сказал Алексей Орлов.