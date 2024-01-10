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В Екатеринбурге выпало уже 112% от зимней нормы осадков

В Екатеринбурге за ноябрь, декабрь и начало января выпало уже 112% зимней нормы осадков.
Сейчас в Ричмонде: +9° 9 м/с 57% 741 мм рт. ст. +8°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом журналистам сообщил глава города Алексей Орлов, который совершил объезд города, проверяя качество уборки снега.

«Этот зимний период испытывает наши коммунальные службы на прочность, — сказал Алексей Орлов. — Выпало полтора метра снега. Такого объема осадков не было уже много лет. А зима у нас в самом разгаре».

Алексей Орлов сообщил, что для увеличения объемов вывоза снега были предприняты определенные меры. Вывоз снега увеличился с 5 тысяч тонн в сутки до 10 тысяч тонн за сутки.

«Я поставил задачу вывозить в сутки 15 тонн снега на полигон, — сказал Алексей Орлов. — С начала зимнего периода на полигоны вывезено уже полмиллиона тонн снега».

Ранее «МК-Урал» писал, что в новогодние праздники на уборку улиц Екатеринбурга выходило не более 30% от того количества техники, которое запрашивали местные власти.

«Уборка снега сейчас одна из главных тем. Я вижу это по количеству обращений в мой телеграм-канал, на официальный сайт администрации», — сказал Алексей Орлов.

ЖКХ