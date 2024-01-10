Воронежский Минздрав предупредил о массовом сбое при записи к врачу

В Воронежской области наблюдаются сложности при записи к врачу. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, это связано с техническими проблемами портала «Госуслуги».
Также в ведомстве уточнили, что сейчас компьютерщики борются с возникшими неполадками.
В связи с этим жителям региона предлагают альтернативные способы попасть на прием к медикам. Это можно сделать заочно через колл-центр медорганизации, очно при обращении в регистратуру или же через инфомат, который установлен в холле учреждения.