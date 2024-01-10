Синоптики рассказали, когда на смену аномальным морозам придет потепление в Прикамье

«До 15 января сильных морозов до −40 градусов не ожидается. Однако температура −30 и ниже будет наблюдаться каждый день в разных территориях края, хотя в основном на севере и на востоке региона. Самыми холодными станут ночи на 11 и 14 января, когда достижение отметки −30 градусов возможно и в Перми», — рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, в этом году в первой половине января не будет ни одного дня с температурой, которая превысила бы климатическую норму. Последний раз такие продолжительные морозы в это время наблюдались в 1987 и 1997 годах.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в новогодние каникулы на пожарах в Пермском крае погибли 14 человек.