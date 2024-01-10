К дежурству в Москве приступили 1,5 тысячи аварийных бригад из-за снегопада

Так, за последние сутки в столице выпало более 6 сантиметров снега, который убирают с помощью роторной и другой техники. При этом специалисты уделяют внимание своевременной очистке пешеходных зон, тротуаров, территорий возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, а также объектов социальной сферы.