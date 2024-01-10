Свиристели устроили массовый налет на Воронежскую область: фото и видео

Жители разных населенных пунктов Воронежской области замечают на улице множество свиристелей в начале января. Птицы увлеченно поедают оставшиеся ягоды винограда и рябину, целыми стаями сидят на ветвях деревьев. Фотографиями из Павловска, Боброва, Таловой, а также других районов Воронежской области делятся в социальных сетях жители региона.
Пользователи называют явление «массовым налетом». Главный научный сотрудник Воронежского заповедника, доктор биологических наук Петр Венгеров подтвердил корреспонденту РИА «Воронеж», что в этом году свиристелей в регионе действительно много. Явление с небольшой натяжкой можно назвать «нашествием».
— Два предыдущих года такого не было, но ситуация, в принципе, не является новой. Свиристели прилетают к нам в регион с севера в конце октября. Птицы практически движутся за едой. На севере ее мало, недостаток, поэтому в нашем регионе нашествие птиц. Свиристели питаются мягкими плодами. Очень любят виноград. После того, как его обнесут, берутся за рябину, пока не съедят все. Когда еда закончится, свиристели отправляются дальше на юг, — рассказал Петр Венгеров.
Орнитолог пояснил, что птиц нередко замечают вблизи от людей, потому что возле домов растет еда для свиристелей. Сами по себе свиристели не очень пугливые птицы, при этом, когда их чувство голода становится сильнее, они прилетают совсем близко к людям.
Воронежцев, в свою очередь, птицы привлекают яркой окраской, громким пением и нередко — необычным поведением. Нередко можно услышать, что птицы пьянеют от забродивших ягод.
— Периодически я тоже встречаю в Сети истории о том, что где-то замечают пьяных свиристелей. Но лично я с таким не сталкивался. Теоретически такое может произойти, — заявил Петр Венгеров. Еще одним экспертным мнением поделились представители воронежского Центра охраны животных «Наша природа». Они заверили, что истории о пьяных свиристелях, переевших забродивших ягод, — выдумки.
— Вероятность встретить по-настоящему пьяных свиристелей в нашей климатической полосе крайне мала. Чтобы ягоды забродили на ветке, нужны определенные температурные условия. Как, например, в Африке. В нашем же климате чаще происходит процесс гниения. И даже если птица съест забродившие ягоды, она скорее всего не потеряет способность передвигаться, зато легко может врезаться во что-то, — отметили зоозащитники.
Волонтеры пояснили, что зимой птицы действительно могут падать. Одной из причин может стать сильное переохлаждение от большого количества съеденных замороженных ягод, и как следствие — потеря сознания. Свиристели также могут врезаться в стеклянные витрины, остановки, многоэтажки и другие строения, получать травмы.
— Любая птица, которую у вас получилось взять в руки, — нуждается в помощи. Независимо от причин, по которым птицы оказались на земле, в первую очередь нужно дать им возможность согреться в безопасности. Особенно нельзя бросать животное на морозе. Для оказания помощи достаточно сложить птиц в картонную коробку и убрать в недоступное для хищников тихое место, — рассказали воронежцам в Центре охраны животных «Наша природа».