Свиристели устроили массовый налет на Воронежскую область: фото и видео

— Два предыдущих года такого не было, но ситуация, в принципе, не является новой. Свиристели прилетают к нам в регион с севера в конце октября. Птицы практически движутся за едой. На севере ее мало, недостаток, поэтому в нашем регионе нашествие птиц. Свиристели питаются мягкими плодами. Очень любят виноград. После того, как его обнесут, берутся за рябину, пока не съедят все. Когда еда закончится, свиристели отправляются дальше на юг, — рассказал Петр Венгеров.