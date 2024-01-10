Штормовые предупреждения объявлены на четверг в 18 регионах Казахстана

В Туркестанской области в четверг утром и днем в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, в горных и предгорных районах области гололед, низовая метель, на юге области туман. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области 23−28 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −2+3, на севере области −5−10, днем до +1+6, на севере, западе области −2. В Шымкенте 11 января утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный порывы 15−20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха днем до 1−3 тепла. В Туркестане 11 января временами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный порывы 15−20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха днем до 0−2.