Штормовые предупреждения объявлены на четверг в 18 регионах Казахстана

«В Астане 11 января ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15−20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в среду.
В Акмолинской области в четверг ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 11 января ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15−20 метров в секунду.
«11 января днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области порывы 18−23 метров в секунду. В Алматы 11 января днем ожидается туман. В Конаеве 11 января ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 18−23 метров в секунду».
В Туркестанской области в четверг утром и днем в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, в горных и предгорных районах области гололед, низовая метель, на юге области туман. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области 23−28 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до −2+3, на севере области −5−10, днем до +1+6, на севере, западе области −2. В Шымкенте 11 января утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный порывы 15−20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха днем до 1−3 тепла. В Туркестане 11 января временами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный порывы 15−20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха днем до 0−2.
«11 января на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Актау 11 января ночью и утром ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15−20 метров в секунду».
В Атырауской области в четверг ночью на севере, юге ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на севере, юге области 15−20 метров в секунду. В Атырау 11 января ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15−18 метров в секунду.
«11 января на севере Кызылординской области сохраняется гололед, ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный днем 15−20, в центре области 25 метров в секунду. В Кызылорде 11 января ожидается ветер западный днем 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В Павлодарской области в четверг ночью на большей части области, днем на севере области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. В Павлодар 11 января ночью ожидается метель. Ветер юго-западный ночью 15−20, порывы 23−28 метров в секунду.
«11 января на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, юго-западе области гололед, на западе, северо-западе области метель. Ветер северо-западный с переходом на южный днем на западе, севере области порывы 15−20 метров в секунду», — уточняется в информации.
В Актюбинской области в четверг на юге ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге области порывы 15−20 метров в секунду.
«11 января на юге Костанайской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду».
В Северо-Казахстанской области в четверг ночью на севере, востоке ожидается метель. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Петропавловске 11 января ночью ожидается метель. Ветер юго-западный 15−20, ночью порывы 25 метров в секунду.
«11 января днем на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане 11 января ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью порывы 15−20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».
В области Ұлытау в четверг ночью на западе, севере, днем на большей части ожидается метель. Ветер юго-западный, западный на севере области порывы 15−20 метров в секунду. В Жезказгане 11 января днем ожидается метель.
«11 января на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный ночью 15−20, временами порывы 23−28 метров в секунду, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. В Караганде 11 января днем ожидается метель. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.
В Жамбылской области в четверг в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, гололед.