Какой сегодня праздник: 11 января

Всемирный день «Спасибо», который отмечается во всех уголках планеты 11 января, — особенный праздник. Это слово обладает поистине магическими свойствами — передает позитивные эмоции и дает возможность дарить безвозмездно радость друг другу. Психологи придают особое значение слову «спасибо»: если оно произносится от всей души, то способно и порадовать, и успокоить человека, которому оно адресовано, и согреть своим теплом. Впервые слово «спасибо» появилось в словаре в 1586 году, во Франции. Примерно в это же время оно вошло в литературные источники и на Руси. Спустя почти три столетия «спасибо» стало неизменной составляющей этикета в обществе.