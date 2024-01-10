Какой сегодня праздник: 11 января

Что интересного произошло 11 января
Всемирный день «Спасибо», который отмечается во всех уголках планеты 11 января, — особенный праздник. Это слово обладает поистине магическими свойствами — передает позитивные эмоции и дает возможность дарить безвозмездно радость друг другу. Психологи придают особое значение слову «спасибо»: если оно произносится от всей души, то способно и порадовать, и успокоить человека, которому оно адресовано, и согреть своим теплом. Впервые слово «спасибо» появилось в словаре в 1586 году, во Франции. Примерно в это же время оно вошло в литературные источники и на Руси. Спустя почти три столетия «спасибо» стало неизменной составляющей этикета в обществе.
Также сегодня День заповедников и национальных парков. Дата символична, она приурочена к основанию в 1916 году Баргузинского заповедника — первого в Российской империи. Он расположен на восточной стороне одноименного хребта, на берегу озера Байкал, и имеет статус биосферного. Заповедники играют важную роль в сохранении наследия дикой природы. Эти объекты защищаются законодательством государства.
Албания сегодня отмечает День Республики, а в Японии — Церемония кагами бираки, символизирующая переход от старого года к новому.
Исторические события 11 января в мире
1569-й — в Англии проведена первая в мире государственная лотерея;
1787-й — открыты два спутника планеты Уран — Титания и Оберон;
1961-й — открылась первая американская дискотека Whisky-A-Go-Go;
2011-й — прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.
Исторические события 11 января в Казахстане
2011-й — в Астане прошел семинар для журналистов «Основы исламского финансирования»;
2012-й — в Тараз вернулась первая бригада медиков, обучавшихся в Израиле.
Дни рождения знаменитостей 11 января в мире
- В 1906 году родился Альберт Хофманн — швейцарский химик, открывший наркотик ЛСД;
- в 1958 году родилась Ирина Дерюгина — советская и украинская художественная гимнастка, тренер. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1977, 1979). Заслуженный мастер спорта СССР (1977). Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2005);
- в 1972 году родился Константин Хабенский — российский актер театра и кино, народный артист России (2012) (фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Адмиралъ»);
- в 1972 году родился Андрей Малахов — российский тележурналист, шоумен, ведущий программ студии специальных проектов ОАО «Первый канал», главный редактор журнала StarHit и преподаватель курсов журналистики.
Кто родился 11 января в Казахстане
В 1947 году родился Аширбек Сыгай — заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана и независимой премии «Платиновый Тарлан», казахстанский театровед;
в 1963 году родилась Макпал Жунусова — советская и казахская эстрадная певица (драматическое сопрано).
11 января в народном календаре
Сегодня отмечается, по народному поверью, Страшный день. Свое название этот праздник получил из-за того, что сегодня вечером особенно активна нечисть. Чтобы не стать жертвой ее проделок, люди проводили защитные обряды.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Варвара, Вениамин, Наталья, Марк, Филона и Георгий.