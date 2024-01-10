В Молдову возвращается снегопад: Метель закончится только через сутки

На некоторых малых реках возможно формирование ледяного мостка. Лед будет тонким, ходить по нему опасно, в связи с чем спасатели предупреждают население, особенно рыбаков-любителей, не рисковать и не выходить на зимнюю рыбалку. Также родителям необходимо быть внимательными и запрещать детям играть возле водоемов.