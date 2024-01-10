В Молдову возвращается снегопад: Метель закончится только через сутки

В Молдове на этой неделе ожидается морозная погода с переменным облачностью. Молдавские синоптики констатируют — столбики термометра будут снижаться. С ними солидарны и приднестровские коллеги. Главный метеоролог Приднестровья, к примеру, Виталий Кольвенко подтверждает — завтра, в четверг, снег будет.
«Днём — чуть потеплеет, будет около нуля. Ночью (с четверга на пятницу) — мороз до −11°С», — Виталий Кольвенко.
Снег начнётся в четверг ближе к вечеру. Снег будет идти с Каменки на юг. Сыпать будет до обеда пятницы.
Также Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выпустил предупреждение, действительное на ближайшие дни, об опасности, которую представляют ледяные образования на водоемах в результате похолодания.
По сообщению гидрологов, в результате похолодания до 15 января на малых реках, водоемах страны и на некоторых участках рек Днестр и Прут наблюдается появление ледяных образований в виде наледи на берегу.
На некоторых малых реках возможно формирование ледяного мостка. Лед будет тонким, ходить по нему опасно, в связи с чем спасатели предупреждают население, особенно рыбаков-любителей, не рисковать и не выходить на зимнюю рыбалку. Также родителям необходимо быть внимательными и запрещать детям играть возле водоемов.