Первая партия вакцины для профилактики кори и паротита поступила в Хабаровский край

Во время Прямой линии в декабре президент Российской Федерации Владимир Путин взял ситуацию с производством и поставками вакцины от кори на личный контроль и поставил задачу перед руководителями министерств в короткие сроки решить проблему (дефицит вакцины возник из-за нехватки сырья, из которого она производится), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство Хабаровского края.