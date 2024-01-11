Первая партия вакцины для профилактики кори и паротита поступила в Хабаровский край

Во время Прямой линии в декабре президент Российской Федерации Владимир Путин взял ситуацию с производством и поставками вакцины от кори на личный контроль и поставил задачу перед руководителями министерств в короткие сроки решить проблему (дефицит вакцины возник из-за нехватки сырья, из которого она производится), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на правительство Хабаровского края.
Первую партию, которая поступила в Хабаровский край, распределили по поликлиникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В первую очередь на прививку будут приглашать детей, которые были в «листе ожидания».
Последующие поставки позволят иммунизировать всех юных жителей региона, которым положена вакцинация.
Специалисты отмечают, что ситуация по кори в Хабаровском крае спокойная. Ни одного случая заболевания не зафиксировано.