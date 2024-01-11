Каток на «Авангарде» во Владивостоке снова растаял из-за плюсовых температур

Из-за потепления во Владивостоке снова закрыли каток на стадионе «Авангард», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Так, по данным ведомства, в четверг, 11 декабря, вход на стадион недоступен для посетителей. Это связано с плюсовыми температурами, установившимися в городе.
«После ночных работ по заливке и выравниванию поверхности катка, лёд так и не встал..В случае похолодания, уже завтра, 12 января каток будет функционировать в прежнем режиме», — уточнили в мэрии.
Напомним, ранее синоптики сообщали о том, что воздух во Владивостоке 11 января прогреется до +1…+3°C. К слову, каток на «Авангарде» закрывается по причине потепления уже второй раз.
ОБНОВЛЕНИЕ:
11 января до 18.00 каток и горка на центральной площади Владивостока будут закрыты на техническое обслуживание. Это также связано с положительными температурами, уточнили в администрации города.
Поиск входа на стадион «Авангард» во Владивостоке для многих горожан оказался квестом.
Вход на бесплатный каток отремонтированной спортивной арены находится не в традиционном месте.