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Каток на «Авангарде» во Владивостоке снова растаял из-за плюсовых температур

В администрации сообщили, что стадион временно закрыт.
Сейчас в Ричмонде: +8° 6 м/с 46% 752 мм рт. ст. +9°
Источник: PrimaMedia.ru

Из-за потепления во Владивостоке снова закрыли каток на стадионе «Авангард», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Так, по данным ведомства, в четверг, 11 декабря, вход на стадион недоступен для посетителей. Это связано с плюсовыми температурами, установившимися в городе.

«После ночных работ по заливке и выравниванию поверхности катка, лёд так и не встал..В случае похолодания, уже завтра, 12 января каток будет функционировать в прежнем режиме», — уточнили в мэрии.

Напомним, ранее синоптики сообщали о том, что воздух во Владивостоке 11 января прогреется до +1…+3°C. К слову, каток на «Авангарде» закрывается по причине потепления уже второй раз.

ОБНОВЛЕНИЕ:

11 января до 18.00 каток и горка на центральной площади Владивостока будут закрыты на техническое обслуживание. Это также связано с положительными температурами, уточнили в администрации города.

Поиск входа на стадион «Авангард» во Владивостоке для многих горожан оказался квестом.

Вход на бесплатный каток отремонтированной спортивной арены находится не в традиционном месте.