Нештатная ситуация: в школе Владивостока перешли на дистанционное обучение из-за аварии

Во владивостокской школе № 22 часть учеников перевели на дистанционное обучение из-за аварии в системе теплоснабжения. 10 января в кабинете биологии произошел порыв теплоносителя, учеников распустили по домам, сообщает ИА PrimaMedia.
Ситуацией заинтересовалась прокуратура Ленинского района. По информации надзорного ведомства, авария произошла в ходе работ на внутренних сетях теплоснабжения. Подтопило два кабинета на 2 и 3 этажах.
На месте работает аварийная бригада. Отопление все еще частично отсутствует. В администрации школы сообщили, что занятия первой смены 11 января будут проводиться в дистанционном режиме.