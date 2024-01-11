В Красноярске в 2024 году благоустроят сквер на месте Казачьего рынка

В Красноярске выбрали подрядчика для благоустройства сквера на месте Казачьего рынка в Советском районе. Об этом сообщили в мэрии города.
Подрядчик оборудует спортивную площадку для футбола, волейбола и баскетбола с резиновым покрытием и ограждением.
Продолжается поиск подрядчика для благоустройства набережных Бугача, Енисея в Ленинском районе и Качи, а также сквера Молодёжный.
На Бугаче обустроят прогулочный маршрут, который соединит Свободный и Маерчака. Здесь будут расположены места для спуска к воде и кормления уток, детские площадки, качели, лавочки, зоны для занятий спортом.
На набережной Качи обустроят площадку со стороны Дворца пионеров. Сквер Молодёжный оформят в стилистике государственной границы.
Также в мэрии планируют благоустройство сквера «Каменный городок» (ул. Щорса, 55), сквера в Ветлужанке, набережной, прилегающей к озёрам на Судостроительной. Идёт поиск подрядчика для благоустройства сквера «Сибсталь».
Ранее сообщалось о том, что в Свердловском районе Красноярска в 2024 году соорудят новую спортивную площадку. Ещё две спортивные площадки планируют реконструировать.