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В Красноярске в 2024 году благоустроят сквер на месте Казачьего рынка

Подрядчика для проведения работ определили.
сквер
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске выбрали подрядчика для благоустройства сквера на месте Казачьего рынка в Советском районе. Об этом сообщили в мэрии города.

Подрядчик оборудует спортивную площадку для футбола, волейбола и баскетбола с резиновым покрытием и ограждением.

Продолжается поиск подрядчика для благоустройства набережных Бугача, Енисея в Ленинском районе и Качи, а также сквера Молодёжный.

На Бугаче обустроят прогулочный маршрут, который соединит Свободный и Маерчака. Здесь будут расположены места для спуска к воде и кормления уток, детские площадки, качели, лавочки, зоны для занятий спортом.

На набережной Енисея в районе ДК 1 Мая обустроят прогулочную зону с экотропой, площадку для отдыха, смотровые балконы и пр.

На набережной Качи обустроят площадку со стороны Дворца пионеров. Сквер Молодёжный оформят в стилистике государственной границы.

Также в мэрии планируют благоустройство сквера «Каменный городок» (ул. Щорса, 55), сквера в Ветлужанке, набережной, прилегающей к озёрам на Судостроительной. Идёт поиск подрядчика для благоустройства сквера «Сибсталь».

Ранее сообщалось о том, что в Свердловском районе Красноярска в 2024 году соорудят новую спортивную площадку. Ещё две спортивные площадки планируют реконструировать.

ЖКХ