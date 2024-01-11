Почетный гражданин Хабаровска Андрей Лебединский ушел из жизни

9 января 2024 года на 61-м году жизни скончался выдающийся спортсмен, многократный чемпион Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы, а также России — Андрей Анатольевич Лебединский. Он также был неоднократным победителем Кубка мира по пулевой стрельбе, членом паралимпийской сборной России, заслуженным мастером спорта и почетным гражданином Хабаровска.
Андрей Анатольевич родился в Хабаровске. После завершения школы поступил в Хабаровский государственный институт физической культуры. В университете получил образование по специальности тренера-преподавателя по стрелковому спорту.
С начала 1990 года Андрей Анатольевич Лебединский участвовал в паралимпийском спорте. Его дебют в паралимпийской сборной команде России состоялся в 1996 году в Атланте. Там он установил мировой рекорд в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. В результате соревнований Лебединский завоевал две золотые и одну бронзовую медаль.
За время своей спортивной карьеры Андрей Анатольевич достиг выдающихся результатов, завоевав четыре золотые медали на Паралимпийских играх, 12 золотых медалей на чемпионатах мира и 10 золотых медалей на чемпионатах Европы. Кроме того, он получил не один десяток серебряных и бронзовых наград.
За свои заслуги Андрей Анатольевич Лебединский был многократно отмечен государственными наградами. Президент Российской Федерации вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден Дружбы. В 2013 году хабаровская городская дума присвоила ему звание «Почетный гражданин города Хабаровска».