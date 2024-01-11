Почетный гражданин Хабаровска Андрей Лебединский ушел из жизни

С начала 1990 года Андрей Анатольевич Лебединский участвовал в паралимпийском спорте. Его дебют в паралимпийской сборной команде России состоялся в 1996 году в Атланте. Там он установил мировой рекорд в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. В результате соревнований Лебединский завоевал две золотые и одну бронзовую медаль.