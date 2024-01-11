В США впервые в истории разрешили казнить заключенного с помощью азота

При этом виде казни заключенному дают дышать только азотом, лишая его кислорода. Казнь с помощью азотной гипоксии разрешена в трех штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но пока ни разу не применялась. Власти Алабамы разрешили этот вариант казни в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для проведения смертельных инъекций. Сторонники нового метода предполагают, что он будет безболезненным.