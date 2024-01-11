Fashion-коляда и песни под гитару: где и как хабаровчане отметят старый Новый год

14 января страна отмечает старый Новый год. Этот праздник пришел в нашу культуру после смены стиля летоисчисления в 1918 году. И пусть его масштабы меньше, чем у настоящего Нового года, его все равно встречают с размахом. В 2024-м праздник выпадает на выходной день, благодаря чему его можно отметить с семьей. Для этого в Хабаровске и крае подготовили праздничную программу мероприятий, которые пройдут в преддверии старого Нового года 2024.