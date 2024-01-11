Fashion-коляда и песни под гитару: где и как хабаровчане отметят старый Новый год

14 января страна отмечает старый Новый год. Этот праздник пришел в нашу культуру после смены стиля летоисчисления в 1918 году. И пусть его масштабы меньше, чем у настоящего Нового года, его все равно встречают с размахом. В 2024-м праздник выпадает на выходной день, благодаря чему его можно отметить с семьей. Для этого в Хабаровске и крае подготовили праздничную программу мероприятий, которые пройдут в преддверии старого Нового года 2024.
КУДА СХОДИТЬ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ
События, приуроченные старому Новому году, пройдут в Хабаровске с 12 по 14 января. Для жителей города подготовили концерты, спектакли, мастер-классы и экскурсии.
Откроет программу мероприятий в честь старого Нового года Хабаровский краевой театр драмы. 12 января зрители смогут увидеть постановку «Собачье сердце» (16+). Спектакль начнется в 18:00. В субботу и воскресенье на сцене театра покажут постановки:
— 13 января в 17:00 — «Муравьев. Граф Амурский» (12+);
— 14 января в 14:00 — «По щучьему веленью» (0+);
— 14 января в 18:00 — «Люкс для иностранцев» (18+).
В выходные семьи с детьми старше шести лет приглашают посетить Хабаровскую краевую филармонию. 13 и 14 января в 17:00 здесь пройдет мероприятие «Старый новый год с Дальневосточным симфоническим оркестром».
Культурную программу поддержит Дальневосточный художественный музей. 13 числа здесь будет работать мастерская выходного дня «Календарь», которую можно посетить с детьми старше 12 лет. 13 и 14 января в музее также будут проходить экскурсии на тему «Старый новый год».
Праздничное настроение для самых маленьких подарит Хабаровский краевой музей имени Гродекова. В субботу здесь пройдет сразу несколько мероприятий:
— в 12:00 — занятие в стиле сказки «Рукавичка»;
— в 13:00 — экскурсия по выставке «Гродеков: время и место»;
— в 15:00 — экскурсия «Зимующие птицы» и свободная экскурсия по музею.
В зоосаде имени Сысоева 13 и 14 января будет работать творческая мастерская Деда Мороза для детей старше шести лет. Попасть в нее можно будет с 11 до 16 часов. Кроме того, 14 января в зоосаде проведут экскурсию «Новогодние перевертыши», в программу которой войдет беседа с юными натуралистами.
В Дальневосточной государственной научной библиотеке 13 и 14 января состоятся книжные выставки «Веселый Новый Год» и «Сказочная Карусель».
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Праздничные мероприятия, приуроченные старому Новому году, пройдут в районах Хабаровского края. Рассказываем, куда сходить с семьей в праздничные дни:
— Нанайский район: в ДК села Синда с 11 по 14 января будут показывать спектакль «Дед Мороз и Тоска Зеленая» для детей от шести лет;
— Амурский район: в центре «Радуга» 12 января состоится игровая программа «В царстве славного Мороза» (6+);
— Ванинский район: 12 января в краеведческом музее пройдет занятие «Славянские обрядовые традиции на Руси» (12+);
— Вяземский район: 13 января в ДК «Радуга» покажут театрализованное представление «Новогодняя перезагрузка» (6+), а в ДК села Виноградовка устроят концерт «Старый год по-новому» (6+);
— Советско-Гаванский район: в клубе поселка Гатка пройдет детский фольклорный праздник «Святки-колядки» (6+), а 13 января в поселке Заветы Ильича для подростков утроят «Новогодний квартирник» с песнями под гитару в культурно-информационном центре;
— Советская Гавань: 12 и 14 января в театре «Диалог» покажут спектакль «Волшебник и песчинка» (6+);
— Ульчский район: 13 января в музыкальной школе села Богородского состоится встреча-концерт «Fashion-коляда».