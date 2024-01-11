Иммунизация населения: ситуация по кори находится на постоянном контроле

⁠ ⁠плановая вакцинация против кори (охвачено 94% детей 1 года и детей 6 лет 93% при рекомендуемом ВОЗ не менее 87% за 11 мес.); ⁠ ⁠вакцинация в очагах непривитых контактных лиц до 30 лет (привито более 26 тыс. чел.); ⁠ ⁠вакцинация детей до 18 лет, ранее пропустивших прививки (привито более 165 тыс. чел.); ⁠ ⁠охвачено ДМИ — более 949 тыс. чел., в том числе детей в возрасте 6−10 месяцев более 109 тыс, детей в возрасте от 2 до 4 — 638 549. Т.е. ежедневно вакцину получают в среднем более 21 тыс. человек.