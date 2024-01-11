Иммунизация населения: ситуация по кори находится на постоянном контроле

Она сообщила, что в Казахстане за 2023 год зарегистрировано всего 29 648 случаев кори, на 9 января текущего года в нарастании 31 641 случай заболевания, из них 79% (24940) приходится на детей до 14 лет.
С целью стабилизации ситуации по кори проводятся вакцинация подлежащих лиц в плановом порядке и в рамках ДМИ:
плановая вакцинация против кори (охвачено 94% детей 1 года и детей 6 лет 93% при рекомендуемом ВОЗ не менее 87% за 11 мес.); вакцинация в очагах непривитых контактных лиц до 30 лет (привито более 26 тыс. чел.); вакцинация детей до 18 лет, ранее пропустивших прививки (привито более 165 тыс. чел.); охвачено ДМИ — более 949 тыс. чел., в том числе детей в возрасте 6−10 месяцев более 109 тыс, детей в возрасте от 2 до 4 — 638 549. Т.е. ежедневно вакцину получают в среднем более 21 тыс. человек.
«В настоящее время ситуация по кори находится на постоянном контроле, продолжаются все необходимые противоэпидемические меры», — резюмировала глава НЦОЗ.