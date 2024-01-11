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На Южном Урале прогнозируется кратковременное ослабление мороза

На Южном Урале прогнозируется кратковременное ослабление мороза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 61% 753 мм рт. ст. +4°

В четверг, 11 января, в регионе будет минус 19−24, в низинах — до 27 градусов, местами небольшой снег, отдельные порывы западного, юго-западного ветра до 14 м/с.

В пятницу, 12-го, неглубокий циклон накроет смягчит погоду — днем будет минус 10−15, на юге — 8−13 градусов. Будет идти небольшой, кое-где — умеренный снег, но порывы южного, юго-восточного ветра достигнут 17 м/с.

В субботу, 13 января, умеренные осадки вероятны в восточных районах Челябинской области, снова похолодает: днем до минус 18−23, на юге — до 14, ветер западный, порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 14 января, атмосфера начнет перестраиваться, более теплый атлантический воздух будет продвигаться по Европейской территории России. Ночь на Урале, как прежде, морозная, но днем уже не так холодно — минус 17−22.

«Согласно предварительному прогнозу, в первой половине следующей недели, 15—17 января, температура повысится на 8−10 градусов, приблизившись к норме: ночью минус 15−21, днем — 9−14», — прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.