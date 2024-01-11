Единое пособие в Иркутской области 2024: кому положено, как получить

Единое пособие в Иркутской области 2024 изменилось с 1 января. Размер выплаты стал выше. Это связано с увеличением прожиточного минимума в регионе. Обо всех изменениях КП-Иркутск рассказали в Социальном фонде России по Приангарью.
Единое пособие в Иркутской области
— С начала года максимальный размер выплаты для семей с детьми в южных территориях региона составляет 14 856 рублей, а в северных — 19 321 рубль. Для беременных женщин максимальная выплата — 16 693 рублей на юге области и 21 710 рублей — на севере, — говорят в Соцфонде.
Такое пособие полагается семьям, у которых доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Иркутской области для южных территорий это 15 315 рублей, а для северных — 19 918 рублей. При назначении выплаты будет учитываться также занятость родителей, оценка доходов и имущества семьи. Кроме того, дети и родители должны быть гражданами России. С декабря 2023 расширился список доходов семей, которые не будут учитываться при выплате.
Подробности о том, как выплачивается единое пособие в Иркутской области 2024 можно посмотреть на сайте Социального фонда России.