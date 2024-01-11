Единое пособие в Иркутской области 2024: кому положено, как получить

Такое пособие полагается семьям, у которых доходы ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Иркутской области для южных территорий это 15 315 рублей, а для северных — 19 918 рублей. При назначении выплаты будет учитываться также занятость родителей, оценка доходов и имущества семьи. Кроме того, дети и родители должны быть гражданами России. С декабря 2023 расширился список доходов семей, которые не будут учитываться при выплате.