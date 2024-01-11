В парке «Яуза» сделали парадную лестницу

В 2023 году в парке «Яуза» на участке вдоль Олонецкого проезда обустроили парадную лестницу, которую можно использовать для свадебных церемоний. Она появилась в одном из популярных мест парка — до этого посетители использовали точку как фотозону.
«Ранее на этом месте уже была парадная балюстрада со смотровой площадкой и лестничным спуском. До начала работ она находилась в неудовлетворительном состоянии: конструкция обветшала настолько, что не подлежала ремонту и представляла опасность для посетителей парка. Поэтому было принято решение вместо старой балюстрады создать новую точку притяжения в едином стилистическом оформлении парка “Яуза”», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.
Специалисты сделали лестничный спуск с тремя смотровыми площадками. Новая лестница напоминает предыдущую и при этом гармонично вписывается в современную концепцию оформления парка.
Спуск сделали по принципу экотропы: на основании из свай сформировали металлокаркас, а поверх уложили специальную террасную доску. Ширина сооружения составляет почти два метра, количество ступеней — 49. Здесь объединены два прогулочных маршрута: на верхнем уровне лестницы проходит одна из центральных дорожек парка, на нижнем — экотропа, пролегающая вдоль реки Яузы. Между ними находится четыре пролета, которые соединяют три смотровые площадки. Самую верхнюю из них венчает символичная белая колоннада.
Парк «Яуза» — уникальная зеленая территория от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью около 20 километров. В 2023 году проводились работы на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, организовали велопарковки, установили скамейки и урны, создали новые и отремонтировали старые детские и спортивные площадки. Кроме того, выполнили первый этап работ на участке парка в пойме реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы и благоустройство парка «Ростокинский акведук».