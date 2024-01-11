В парке «Яуза» сделали парадную лестницу

Спуск сделали по принципу экотропы: на основании из свай сформировали металлокаркас, а поверх уложили специальную террасную доску. Ширина сооружения составляет почти два метра, количество ступеней — 49. Здесь объединены два прогулочных маршрута: на верхнем уровне лестницы проходит одна из центральных дорожек парка, на нижнем — экотропа, пролегающая вдоль реки Яузы. Между ними находится четыре пролета, которые соединяют три смотровые площадки. Самую верхнюю из них венчает символичная белая колоннада.