«Жители на нервах»: мощный гейзер напротив Калины Молл — новые подробности

Напротив Калины Молл мощный гейзер. Видео с места аварии опубликовали в Telegram-канале Gorod_vl (18+).
Во Владивостоке по адресу Калинина, 41, продолжает хлестать вода, несмотря на ранние попытки сотрудников аварийных служб устранить течь. Дорогу до сих пор заливает. По словам жителей дома, по адресу отсутствует горячая вода. Даже вмешательство прокуратуры не помогло устранению проблемы.
«Как пояснили во ВПЭС, порыв случился на другом участке теплосети. Специалисты уже занимаются устранением аварии, тепло в дома жителей подаётся», — сообщили сотрудники МЦУ в комментариях к публикации.
«Это какое-то издевательство, стало только хуже, мы уже на нервах», — комментируют обстановку жители дома.