«Жители на нервах»: мощный гейзер напротив Калины Молл — новые подробности

Во Владивостоке по адресу Калинина, 41, продолжает хлестать вода, несмотря на ранние попытки сотрудников аварийных служб устранить течь. Дорогу до сих пор заливает. По словам жителей дома, по адресу отсутствует горячая вода. Даже вмешательство прокуратуры не помогло устранению проблемы.