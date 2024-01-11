Красноярский ХК «Сокол» уступил «Химику» из Воскресенска в серии буллитов

Хоккейный клуб «Сокол» из Красноярска проиграл «Химику» из Воскресенска. Матч получился упорным и завершился только в серии буллитов. Итоговый счет — 3:4 в пользу «Химика».
Матч проходил под знаком того, что команды в прошлом сезоне встретились в финале Кубка Петрова. Напомним, тогда сильнее также оказались хоккеисты из Воскресенска. Сейчас оба коллектива готовятся к возобновлению первенства ВХЛ после зимнего перерыва.
«Сокол» проведет первый домашний матч 14 января. На своей площадке красноярцы будут принимать команду «Динамо-Алтай». Игра начнется в 17:00.
Добавим, сейчас «Сокол» занимает 17 место в таблице ВХЛ, чтобы выйти в плей-офф Кубка Петрова и попытаться повторить прошлогоднее достижение, красноярский коллектив должен занять место не ниже 16.