Красноярский ХК «Сокол» уступил «Химику» из Воскресенска в серии буллитов

Матч проходил под знаком того, что команды в прошлом сезоне встретились в финале Кубка Петрова. Напомним, тогда сильнее также оказались хоккеисты из Воскресенска. Сейчас оба коллектива готовятся к возобновлению первенства ВХЛ после зимнего перерыва.