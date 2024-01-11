В Красноярском крае на 41% вырос спрос на курьеров по итогам 2023 года

Данные приводит hh.ru.
Чаще всего работодатели искали курьеров. По сравнению с 2022 годом количество вакансий возросло на 41%.
Мастера по обслуживанию автомобилей и их ремонту искались на 37% чаще, водители и машинисты — на 33%, рабочий персонал — на 27%, строители — на 14%, работники сферы производства — на 8%.
Также количество вакансий возросло для медиков на 31%, гостинично-ресторанного бизнеса — на 30%, работников торговли и специалистов по найму персонала — на 32%, менеджеров по продажам — на 37%, также на 31% чаще искали руководителей.
Для специалистов сферы IT количество вакансий, наоборот, сократилось на 2%, в сфере безопасности вакансий было меньше на 14%, чем в 2022 году.
Ранее сообщалось о том, что 51 житель Красноярского края в 2023 году получил новую профессию благодаря социальному сертификату.