Оттепель позади. Готовимся к новым морозам и надеемся на солнце

Петербург пережил пик потепления, и днём температура будет понижаться. Завтра станет ещё холоднее, при этом может выглянуть солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в городе ожидается преимущественно облачная погода, снег, ветер днём умеренный. В 8 часов утра в Петербурге минус 3 градуса, а днём ожидается минус 4−6. На дорогах сложная обстановка.
Сегодня погода в регионе будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром на Среднюю Волгу. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра, 12 января, по данным СЗ УГМС, будет минус 13−15 градусов, ночью местами до минус 18. А в ночь на субботу местами возможно до минус 22 градусов. Облаков на небе станет заметно меньше.