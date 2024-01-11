Хабаровчане считают достойной пенсию в размере 48300 рублей в месяц

Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).