Хабаровчане считают достойной пенсию в размере 48300 рублей в месяц

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5%. По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей (по стране в целом).
Достойной же пенсией, по мнению экономически активных россиян, является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
По мнению хабаровчан, достойной пенсией является сумма в размере 48300 рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан ровнялись 47300 рублей, в ноябре 2022 — 46600 рублей, в апреле того же года — 46300, в 2021 году желаемая сумма составляла 45100 рублей, в 2020 и 2019 — 43400 и 41000 рублей соответственно.
Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей). В топ-5 городов с самыми высокими запросами к размеру пенсии вошли Владивосток (48600 рублей), Челябинск и Хабаровск (по 48300 рублей). С апреля пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).