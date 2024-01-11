Благоустройство Минного городка во Владивостоке обойдется в 5,2 млрд рублей

Парк Минного городка во Владивостоке ожидает масштабное благоустройство в рамках долгосрочного плана комплексного развития Владивостокской агломерации до 2030 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Долгожданное облагораживание одного одного из трёх парков города парка города намечено на 2025−2028 годы. Правда, федеральный бюджет обошёл проект вниманием и траты полностью возложены на плечи местного бюджета, на которых оно находилось все прошлые годы с очевидным результатом. Работы оценены в 5,2 млрд рублей.
Кроме того, в сфере комфортной среды запланированы ещё три мероприятия: планируется провести благоустройство пляжей на о. Русский (2025 — 2028, 900— млн), набережной Амурского залива (2024 — 2029, 4 млрд) и 14 рекреационных зон (2023 — 2030, 7,34 млрд).