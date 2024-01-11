Благоустройство Минного городка во Владивостоке обойдется в 5,2 млрд рублей

Долгожданное облагораживание одного одного из трёх парков города парка города намечено на 2025−2028 годы. Правда, федеральный бюджет обошёл проект вниманием и траты полностью возложены на плечи местного бюджета, на которых оно находилось все прошлые годы с очевидным результатом. Работы оценены в 5,2 млрд рублей.