Открытый тест по оплате проезда через СБП начался на турникетах метро и МЦК

Москвичи и гости столицы могут оплатить проезд в метро и на МЦК при помощи системы быстрых платежей (СБП). Она доступна на всех турникетах. Об этом в четверг, 11 января, рассказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.