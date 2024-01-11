300 километров велопешеходных троп появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разработали и презентовали концепцию кольцевого и радиальных туристических маршрутов, проходящих по паркам, скверам и бульварам и затрагивающих максимум природных, культурных, исторических и археологических достопримечательностей города.
«Планируется, что общая протяженность кольцевого и радиальных маршрутов составит более 350 километров. Длина кольцевого маршрута — более 200 километров», — рассказали в пресс-службе администрации.
Маршруты охватят 30 парков и лесопарков, десятки баз отдыха и отелей, десяток крупнейших водоемов, ключевые исторические и культурные памятники Екатеринбурга, а также выход на Большую уральскую тропу — межрегиональный туристический маршрут протяженностью более 2,5 тысячи километров.