Ограничение движения на улице Карла Фукса продлили еще на год

(Город Казань KZN.RU, 11 января). На улице Карла Фукса в Казани продлили ограничение движения и парковки автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.
Для движения и парковки транспорта до 1 января 2025 года закрыт участок от улицы Большой Красной до улицы Карла Маркса.
Напомним, для проезда транспорта участок дороги был закрыт год назад. Ограничение ввели с целью обеспечения антитеррористической безопасности. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и следовать установленным дорожным знакам.