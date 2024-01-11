В Иркутской области проходит эксперимент по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух»

По информации руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксаны Курек, в 2023 году была проведена большая работа в муниципалитетах, специалисты ведомства консультировали органы местного управления и предприятия, рассказывали о федеральном проекте, о необходимости проведения инвентаризации предприятий, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Стояла задача собрать данные с предприятий — источников загрязнения воздуха, в том числе микропредприятий. При этом данные должны быть получены не менее чем по 95% выбросов в муниципальном образовании. В трех городах из семи, которые вошли в эксперимент в 2023 году, пока не достигнуты необходимые показатели инвентаризации.