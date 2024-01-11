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В Иркутской области проходит эксперимент по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух»

Иркутская область, НИА-Байкал — Все уровни власти должны включиться в работу по обеспечению снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Иркутской области.
Источник: Законодательное Собрание Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Все уровни власти должны включиться в работу по обеспечению снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Иркутской области.

Об этом заявил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников на совещании, которое прошло на площадке областного парламента. Участие в обсуждении приняли депутаты ЗС, представители муниципальных образований, правительства региона, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, других надзорных органов.

Как было отмечено, в восьми крупных промышленных городах области — Братске, Ангарске, Иркутске, Зиме, Свирск, Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове — необходимо принять меры для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. С 1 января 2020 года Братск участвует в эксперименте по квотированию выбросов, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Остальные города с сентября 2023 года присоединились к участию в проекте. По словам Александра Ведерникова, в регионе несколько лет велась планомерная работа в этом направлении, и сейчас Иркутская область представлена в проекте сразу таким количеством городов. Это, заметил спикер, открывает новые возможности по участию в федеральных программах.

По информации руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксаны Курек, в 2023 году была проведена большая работа в муниципалитетах, специалисты ведомства консультировали органы местного управления и предприятия, рассказывали о федеральном проекте, о необходимости проведения инвентаризации предприятий, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Стояла задача собрать данные с предприятий — источников загрязнения воздуха, в том числе микропредприятий. При этом данные должны быть получены не менее чем по 95% выбросов в муниципальном образовании. В трех городах из семи, которые вошли в эксперимент в 2023 году, пока не достигнуты необходимые показатели инвентаризации.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Сергей Нестеров напомнил, что было принято решение о продлении реализации проекта «Чистый воздух» до 2026 года. Согласно областному закону «Об отдельных вопросах проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Иркутской области» на основе сводных расчетов необходимо обеспечить разработку мероприятий, направленных на снижение выбросов транспортных средств, выбросов на объектах транспортной, коммунальной, социальной инфраструктур, а также обеспечение реализации этих мероприятий.

Участники совещания отметили необходимость изменения механизмов сбора информации, так как не все источники выбросов имеют инвентаризационные данные. Кроме того, не все объекты включены в реестр, особенно это касается небольших предприятий, которые имеют собственные котельные. Для решения задачи по включению предприятий в реестр, считает Оксана Курек, нужна помощь органов местного самоуправления, которые владеют информацией на местах. Также было отмечено, что есть проектные решения, предусматривающие перевод таких предприятий на централизованное теплоснабжение, сообщает пресс-служба Заксобрания.

В ходе обсуждения председатель Думы Братска Лариса Павлова обратила внимание на необходимость увеличения финансирования мероприятий по оздоровлению жителей городов, где высок уровень загрязнения воздуха. Заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Федор Саломатов предложил систематически вести мониторинг количества предприятий, включаемых в реестр, и возвращаться к этой теме на площадке Заксобрания.

«Все уровни власти должны объединять усилия. Если мы не будем заниматься все вместе вопросами экологии, то мы будем вынуждены заниматься онкологией и другими заболеваниями. Это здоровье жителей. Просим председателей дум и органы местного самоуправления включиться в эту работу», — подчеркнул Александр Ведерников.

экология