В Иркутской области проходит эксперимент по квотированию выбросов в рамках проекта «Чистый воздух»

Иркутская область, НИА-Байкал — Все уровни власти должны включиться в работу по обеспечению снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории Иркутской области.
Об этом заявил председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников на совещании, которое прошло на площадке областного парламента. Участие в обсуждении приняли депутаты ЗС, представители муниципальных образований, правительства региона, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, других надзорных органов.
Как было отмечено, в восьми крупных промышленных городах области — Братске, Ангарске, Иркутске, Зиме, Свирск, Усолье-Сибирском, Черемхово, Шелехове — необходимо принять меры для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. С 1 января 2020 года Братск участвует в эксперименте по квотированию выбросов, который реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Остальные города с сентября 2023 года присоединились к участию в проекте. По словам Александра Ведерникова, в регионе несколько лет велась планомерная работа в этом направлении, и сейчас Иркутская область представлена в проекте сразу таким количеством городов. Это, заметил спикер, открывает новые возможности по участию в федеральных программах.
По информации руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Оксаны Курек, в 2023 году была проведена большая работа в муниципалитетах, специалисты ведомства консультировали органы местного управления и предприятия, рассказывали о федеральном проекте, о необходимости проведения инвентаризации предприятий, включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Стояла задача собрать данные с предприятий — источников загрязнения воздуха, в том числе микропредприятий. При этом данные должны быть получены не менее чем по 95% выбросов в муниципальном образовании. В трех городах из семи, которые вошли в эксперимент в 2023 году, пока не достигнуты необходимые показатели инвентаризации.
Участники совещания отметили необходимость изменения механизмов сбора информации, так как не все источники выбросов имеют инвентаризационные данные. Кроме того, не все объекты включены в реестр, особенно это касается небольших предприятий, которые имеют собственные котельные. Для решения задачи по включению предприятий в реестр, считает Оксана Курек, нужна помощь органов местного самоуправления, которые владеют информацией на местах. Также было отмечено, что есть проектные решения, предусматривающие перевод таких предприятий на централизованное теплоснабжение, сообщает пресс-служба Заксобрания.
В ходе обсуждения председатель Думы Братска Лариса Павлова обратила внимание на необходимость увеличения финансирования мероприятий по оздоровлению жителей городов, где высок уровень загрязнения воздуха. Заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Федор Саломатов предложил систематически вести мониторинг количества предприятий, включаемых в реестр, и возвращаться к этой теме на площадке Заксобрания.
«Все уровни власти должны объединять усилия. Если мы не будем заниматься все вместе вопросами экологии, то мы будем вынуждены заниматься онкологией и другими заболеваниями. Это здоровье жителей. Просим председателей дум и органы местного самоуправления включиться в эту работу», — подчеркнул Александр Ведерников.