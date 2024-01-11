Трех рыбаков едва не унесло на льдине в открытое море во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ЧП в районе мыса Купера в Амурском заливе. Льдина с тремя рыбаками пришла в движение и начала уходить в открытое море. К счастью, рыбаков спасли. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Спасатели добрались до льдины с рыбаками на аэроборте, после чего их доставили на берег. Как рассказал руководитель владивостокской городской поисково-спасательной службы Игорь Кубарев, от госпитализации мужчины отказались, жалоб на самочувствие не было.
«Несмотря на то, что сейчас толщина льда во всех акваториях составляет от 20 до 35 сантиметров, на Эгершельде ветер, колебания температуры воздуха и течения делают его подвижным. Именно поэтому настоятельно рекомендуем выбирать для рыбалки другие места», — добавил Игорь Кубарев.
Также стоит напомнить, что выезд на лед на автомобилях запрещен. Это не только грозит штрафом, но и опасно для здоровья и жизни.