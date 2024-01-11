Трех рыбаков едва не унесло на льдине в открытое море во Владивостоке

«Несмотря на то, что сейчас толщина льда во всех акваториях составляет от 20 до 35 сантиметров, на Эгершельде ветер, колебания температуры воздуха и течения делают его подвижным. Именно поэтому настоятельно рекомендуем выбирать для рыбалки другие места», — добавил Игорь Кубарев.