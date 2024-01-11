В России хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

В России хотят запретить продажу несовершеннолетним безалкогольного пива. Соответствующий законопроект отправил на одобрение в правительство Комитет Госдумы по охране здоровья, пишут «Известия».
Ограничения предлагают ввести для напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса. Предварительно, норма должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Сейчас профильный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ) запрещает продавать детям только те продукты, крепость которых превышает 0,5 градуса, хотя «технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя», сказано в пояснительной записке.
«Такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», — подчеркнули парламентарии.
Депутаты считают, что пристрастие к безалкогольному пиву может повлиять на формирование алкогольной зависимости в будущем. Они отмечают, что подростки наиболее восприимчивы к продвижению подобных продуктов.
«В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков. Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения», — отметил источник издания.
По мнению главы Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, для сферы этот запрет не станет критичным, поскольку на спиртное в структуре продаж крупного бизнеса приходится около 20%, и заметную долю этого объёма занимает традиционное пиво. Безалкогольный аналог не рассчитан на серьёзное продвижение и является «сопутствующим» для многих брендов.