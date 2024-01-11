В России хотят запретить продажу безалкогольного пива подросткам

«В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков. Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения», — отметил источник издания.