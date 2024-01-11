Объекты комплекса Суворовского училища в Иркутске готовят к открытию

«Работы по созданию большого комплекса Суворовского училища продолжаются. Считаю важным держать во внимании завершение работ по тем объектам, о которых мы ранее говорили. Подчеркну, что помимо военных дисциплин по линии ВКС в ИрСВУ курсантов обучают по образовательным программам основного и среднего общего образования, а также дополнительного образования. Сюда включены историко-культурные, военно-патриотические программы, уроки по пению, хореографии и этике, которые также необходимы для всестороннего развития молодых людей», — прокомментировал глава Приангарья.