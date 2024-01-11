Объекты комплекса Суворовского училища в Иркутске готовят к открытию

Глава Приангарья Игорь Кобзев посетил объекты комплекса Иркутского Суворовского военного училища Минобороны РФ, которые готовят к открытию в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Напомним, что 10 января губернатор объявил в образовательном учреждении о старте нового экскурсионного проекта для школьников «Президентский маршрут» (6+). Первыми участниками мероприятия стали учащиеся Марковской средней школы. Для ребят провели экскурсию по училищу, рассказали о том, как учатся и живут суворовцы. Продолжительность проекта составляет два месяца. Учащиеся разных образовательных учреждений смогут познакомиться с работой других знаковых для региона объектов, построенных благодаря федеральной поддержке. Известные иркутяне, руководители различных организаций и ведомств проведут для них экскурсии.
Работы в помещениях для творческих кружков и спортивных секций, в том числе для хоровой студии и студии танцев, тоже близятся к завершению. Специалисты обустроили большой спортивный зал, две волейбольные площадки, тренажерный, гимнастический залы и зал борьбы. Все это размещается в одном корпусе, который со спальными помещениями учебного здания соединен переходом.
«Работы по созданию большого комплекса Суворовского училища продолжаются. Считаю важным держать во внимании завершение работ по тем объектам, о которых мы ранее говорили. Подчеркну, что помимо военных дисциплин по линии ВКС в ИрСВУ курсантов обучают по образовательным программам основного и среднего общего образования, а также дополнительного образования. Сюда включены историко-культурные, военно-патриотические программы, уроки по пению, хореографии и этике, которые также необходимы для всестороннего развития молодых людей», — прокомментировал глава Приангарья.
Ранее сообщалось о том, что единственное в СФО Суворовское военное училище открыли в столице Приангарья 1 сентября 2023 года. Созданием заведения занимались сотрудники «Военно-строительного комплекса» минобороны на площадке бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Игорь Кобзев летом 2020 года доложил президенту РФ Владимиру Путину об идее создания училища. Российский лидер дал поручение минобороны страны и правительству Приангарья проработать вопрос об организации учебного заведения. Распоряжение о создании Иркутского суворовского военного училища минобороны РФ было подписано премьер-министром России 22 августа 2023 года.