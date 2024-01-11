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Воронежских школьников ждут изменения в ОГЭ

В ОГЭ внедрили добавили новые тематические блоки и задания.

Воронежских школьников уведомили об изменениях в заданиях ОГЭ, данные образовательного портала региона.

Нововведения коснутся экзаменов по русскому языку, литературе, обществознанию, истории и химии.

Так, в тестовую часть по русскому языку внедрили 4 дополнительных задания, а во втором блоке изменили систему оценивания развернутых ответов.

В экзамене по литературе уменьшили максимальный первичный балл — с 42 до 37.

ОГЭ по обществознанию теперь включает в себя знание термина «эмоциональный интеллект».

В экзамене по истории появился новый тематический блок — «Новейшая история России».

Крупные изменения коснулись химии. Теперь в бланках можно встретить вопросы по следующим темам: водородные соединения, типы кристаллических решёток, способы получения газов.

образование