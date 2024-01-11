Жители Краснодара назвали достойный уровень пенсии

Краснодарцы считают достойной пенсию в размере 46100 рублей в месяц. В апреле 2023 года пенсионные ожидания горожан ровнялись 44000 рублей. В ноябре 2022-го они называли сумму в 43500. В 2021 году — 42900 рублей, а еще двумя годами ранее 38600 и 36800 рублей соответственно.