Жители Краснодара назвали достойный уровень пенсии. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Краснодарцы считают достойной пенсию в размере 46100 рублей в месяц. В апреле 2023 года пенсионные ожидания горожан ровнялись 44000 рублей. В ноябре 2022-го они называли сумму в 43500. В 2021 году — 42900 рублей, а еще двумя годами ранее 38600 и 36800 рублей соответственно.
По данным Социального фонда России, в ноябре 2023 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих составил 20262,40 рублей по стране. При этом по мнению экономически активных россиян, достойной пенсией является сумма почти в 2,5 раза больше — 47600 рублей в месяц.
Отмечается, что уровень пенсионных притязаний среднестатистического россиянина достиг 47600 рублей. Чем старше респонденты и чем выше уровень их доходов, тем выше и пенсия их мечты. Между тем мужчины считают достойной сумму в 48700 рублей, запросы женщин ниже — 46700 рублей.
Самую большую пенсию называли москвичи и петербуржцы — они хотели бы получать 51500 и 49000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень (48900 рублей).