Стало известно, вырубят ли березы на улице 60-й Армии в Воронеже

«Определены технические решения, позволяющие полностью исключить удаление берез, которые растут на пешеходной части вдоль жилых домов. Я их согласовал, вырубки на этом участке не будет. Знаю, что воронежцы собираются сегодня, чтобы обсудить эту ситуацию. Поручил дорожникам принять участие в этой встрече, чтобы на месте всё объяснить», — резюмировал мэр.