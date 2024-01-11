Стало известно, вырубят ли березы на улице 60-й Армии в Воронеже

Информация о судьбе берез на улице 60-й Армии появилась в Telegram-канале Вадима Кстенина.
Напомним, что сейчас осуществляется реконструкция вышеупомянутой улицы. В декабре 2023 года сообщалось, что при выполнении ремонтных работ могут быть удалены отдельные деревья на пешеходной части вблизи дорог.
Сегодня данные изменились. Кстенин заявил, что вырубать березы не будут.
«Определены технические решения, позволяющие полностью исключить удаление берез, которые растут на пешеходной части вдоль жилых домов. Я их согласовал, вырубки на этом участке не будет. Знаю, что воронежцы собираются сегодня, чтобы обсудить эту ситуацию. Поручил дорожникам принять участие в этой встрече, чтобы на месте всё объяснить», — резюмировал мэр.